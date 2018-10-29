Крейчикова и Синякова завершат год на первой строчке парного рейтинга WTA

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завершат 2018 год на первой строчке парного рейтинга WTA, сообщает официальный сайт тура. 22-летние чешки, выигравшие в 2018 году «Ролан Гаррос» и Уимблдон, стали 14-м дуэтом, который занял первую строчку рейтинга.

На Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре они дошли до финала, где проиграли венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович со счётом 4:6, 5:7.

«Для нас с Катержиной большая честь завершить год на вершине рейтинга. Мы упорно работали весь сезон. Мы испытываем потрясающие ощущения в связи с тем, что закончим сезон в статусе первых ракеток мира», — сказала Крейчикова.

«Звание первых ракеток мира и победы на турнирах „Большого шлема“ были нашими задачами на этот год. Завершить сезон на вершине рейтинга — это великолепное достижение. Я горжусь нашими успехами с Барборой», — призналась Синякова.