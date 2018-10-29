Медведев не верит, что ему удастся сыграть против Федерера на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев выразил сомнение по поводу участия швейцарца Роджера Федерера в матче квалификации Кубка Дэвиса — 2019 между сборными России и Швейцарии. Поединки пройдут 1 и 2 февраля 2019 года.

«Считаю, шансы у Федерера сыграть на Кубке Дэвиса довольно малы. Однако если он по-прежнему будет выходить на корт, я получу ещё один большой опыт. Думаю, Роджер скоро закончит карьеру. Сколько раз ещё встречусь с ним? Если выпадет такая возможность, с удовольствием сделаю это. Думаю, швейцарцы не выставят своих лучших игроков. Но мы должны быть готовыми ко всему. Нам нужно побеждать и попытаться выйти в финал.



Мои цели до конца сезона? Упорно работать и прогрессировать. И играть матч за матчем», — цитирует Медведева Tennis World USA.

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