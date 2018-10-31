Гёргес в трёх сетах проиграла Контавейт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес в своём первом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в трёх партиях проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 2:6, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Действующая чемпионка 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Анетт 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

На старте соревнований Контавейт в двух сетах проиграла бельгийке Элисе Мертенс. 1 ноября с уроженкой Лёвена сыграет Гёргес.

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований в Чжухае с призовым фондом $ 2 349 363. В прошлогоднем финале Гёргес в двух партиях обыграла американскую теннисистку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Мертенс отдала всего четыре гейма Контавейт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае