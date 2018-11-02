Пуи: Кубок Дэвиса может не состояться, если на него не приедут топ-теннисисты

Французский теннисист Люка Пуи прокомментировал возможный отказ ведущих теннисистов от участия в обновлённом формате Кубка Дэвиса.



«Посмотрим, что случится в следующем году. Если Федерер, Джокович, Зверев и другие лучшие игроки не приедут на турнир, сомневаюсь, что он вообще состоится.



Турнир в новом формате фактически станет выставочным, а играть за Францию в выставочном турнире я не вижу смысла – это совершенно другие эмоции и ощущения. Также стоит и вопрос денег», – цитирует Пуи TennisNow.



Ранее французское издание L'Equipe опубликовало информацию о том, что ведущие теннисисты якобы написали коллективное письмо в ITF, в котором проинформировали организацию о нежелании участвовать в обновлённом Кубке Дэвиса. Позже швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев заявили, что ничего не слышали о подобном письме.

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