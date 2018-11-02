Ван Цян: по ходу матча уровень игры Кис снижался

Китаянка Ван Цян поделилась впечатлениями от победы над американкой Мэдисон Кис в заключительном матче группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

«Я раньше никогда не побеждала Кис, а в этот раз получилось. Если я продолжу так играть, то буду становиться всё сильнее. В первом сете Мэдисон действовала очень мощно. Как только я посылала мяч слишком слабо, она сразу же переходила в атаку. Я не могла найти правильный подход. Но постепенно уровень её игры снижался, а я получила возможность перехватить инициативу», — приводит слова Ван Цян официальный сайт тура.

Несмотря на поражение, Мэдисон вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи», где сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Кис в трёх сетах проиграла Ван Цян на турнире «Элит Трофи» в Чжухае