Барти: было бы здорово начинать играть со стартовых геймов, а не со второго сета

Австрийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала волевую победу в полуфинальном матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай). В трёх партиях она переиграла действующую чемпионку из Германии Юлию Гёргес – 4:6, 6:3, 6:2.
«Счастлива успеху в матче с такой соперницей. Победа получилась волевой, это правда. Конечно, здорово прибавлять в ходе встречи, но в то же время было бы неплохо играть так здорово с самого начала матча. Улучшить свою игру можно всегда и везде», – цитирует Барти пресс-служба соревнований.
В решающем матче «Элит Трофи» Барти сыграет с хозяйкой соревнований, Ван Цян, которая воспользовалась своим шансом и, заменив травмировавшуюся американку Мэдисон Кис, разгромила экс первую ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.
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