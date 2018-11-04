Хачанов впервые станет 11-й ракеткой мира и 2-м запасным на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале «Мастерса» в Париже (7:5, 6:4) 5 ноября поднимется на 11-ю строчку в рейтинге АТР, что является его личным рекордом.

Благодаря этому Хачанов станет вторым запасным на Итоговом турнире АТР в Лондоне. Первым является американец Джон Иснер, которого Хачанов обыграл в третьем круге парижского «Мастерса» со счётом 6:4, 6:7, 7:6. Далее в ходе турнира в столице Франции Хачанов обыграл ещё двух соперников из топ-10 — Александра Зверева из Германии и австрийца Доминика Тима.

Добавим, что Хачанов стал лишь вторым теннисистом, не входящим в «Большую четвёрку», сумевшим обыграть Джоковича в финале «Мастерса». В 2017-м в Риме это сделал Зверев.