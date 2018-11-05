Синякова: мы с Крейчиковой запомним этот сезон до конца жизни

Чешская теннисистка Катержина Синякова поделилась впечатлениями от сезона. Она в дуэте со своей соотечественницей Барборой Крейчиковий завершит год на вершине парного рейтинга WTA.

«Когда начинался сезон, мы с Барборой не могли представить, что завершим год на первой строчке рейтинга. Нашей целью было квалифицироваться на Итоговый чемпионат в Сингапуре. В итоге нам удалось выиграть два турнира „Большого шлема“ и завершить сезон на вершине рейтинга. Ощущения потрясающие. В этом сезоне мы добились огромного успеха. Мы запомним его до конца жизни», — приводит слова Синяковой WTA Insider.

На Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре чешки дошли до финала, где проиграли венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович со счётом 4:6, 5:7.