Симон: совет игроков ничего не решает в теннисе

Французский теннисист Жиль Симон заявил, что не был приглашён на очередное собрание совета игроков, которое прошло во время «Мастерса» в Париже.



«Да, я просто не был приглашён туда. Знаете, я там ничего не решаю, никто там ничего не решает. Я часами говорил по поводу нового формата Кубка Дэвиса со всевозможными чиновниками из ATP – президентами и вице-президентами. Увы, это лишено смысла. Теперь я просто сконцентрируюсь на собственных выступлениях», – цитирует Симона Tennis World USA.

Напомним, в системе проведения Кубка Дэвиса произошли серьёзные изменения. Начиная с 2019 года турнир будет проводиться на протяжении одной недели в конце сезона.



Многие теннисисты отрицательно отнеслись к подобным изменениям и срокам проведения соревнований в частности. Позже французский L'Equipe распространил информацию о том, что якобы ведущие теннисисты мира написали коллективное письмо в ITF, под эгидой которого проходит Кубок Дэвиса, и сообщили о нежелании участвовать в командных соревнованиях в их новом формате.

Чилич: 99,9% игроков поддерживают реформы в Кубке Дэвиса