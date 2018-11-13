Тим: начиная с US Open Нисикори демонстрирует прекрасный теннис

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал прогресс, который демонстрирует японец Кей Нисикори.



«Думаю, что Нисикори демонстрирует прекрасный теннис начиная с Открытого чемпионата США. Он сумел значительно повысить уровень своей игры – именно поэтому ему удалось квалифицироваться на Итоговый турнир. Что касается меня, то сейчас я полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Федерером», – цитирует Тима Tennis World USA.



Свой второй матч на Итоговом турнире ATP в Лондоне Тим проведёт с третьей ракеткой мира из Швейцарии Роджером Федерером. Кей Нисикори померяется силами с теннисистом из ЮАР Кевином Андерсоном.



Ранее прогресс Кея Нисикори отметил Даррен Кэхилл, экс-тренер первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп.

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