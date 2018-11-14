Иснер: Федерер – символ мужского тенниса. Он заслуживает больше, чем когда-либо

Американец Джон Иснер отреагировал на интервью французского теннисиста Жюльена Беннето, по мнению которого швейцарец Роджер Федерер на определённых турнирах получает больше преимуществ от организаторов.

«Федерер – символ мужского тенниса. Лучшие игроки помогают продать большую часть билетов, потому что зрители должны получить максимум.

Фавориты в спорте? Эти ребята серьёзно продвигают наш спорт. Благодаря топ-игрокам другие теннисисты могут зарабатывать больше денег. Похожая ситуация с Тайгером Вудсом в гольфе. Федерер заслуживает больше, чем когда-либо", — приводит слова Иснера Metro.

Ранее свою точку зрения выразил серб Новак Джокович. Уроженец Белграда встал на сторону Федерера, заявив, что Роджер очень много сделал для развития тенниса.