WTA: матч Данилович с Потаповой в Москве — третий в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будет названа пятёрка лучших матчей. Третье место занял поединок сербки Ольги Данилович с россиянкой Анастасией Потаповой в финале турнира Moscow River Cup. 17-летняя уроженка Саратова потерпела поражение со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 4:6.

Для Данилович этот титул стал первым в карьере на соревнованиях WTA.

Ольга стала первым «лаки-лузером» в женском теннисе в XXI веке, завоевавшим титул на турнире WTA в одиночном разряде. Кроме того, она — первая чемпионка турнира WTA, родившаяся после 2000 года.

В рейтинге WTA от 12 ноября Потапова располагается на 93-й строчке. 17-летняя сербка занимает 110-ю позицию.

Турнир Moscow River Cup прошёл в июле 2018 года.

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