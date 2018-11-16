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Победы Федерера и Тима — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP в Лондоне

Победы Федерера и Тима — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP в Лондоне
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) обыграл представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:3.

Уроженец Базеля выполнил 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Андерсона 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Австриец Доминик Тим в двух сетах взял верх над японцем Кеем Нисикори со счётом 6:1, 6:4. Уроженец Винер-Нойштадта выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Нисикори ни разу не подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

Видеообзор матчей третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP доступен на «Чемпионате».

В полуфинал из этой группы вышли Федерер и Андерсон.

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