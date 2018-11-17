Тим: фактически сезон в теннисе не заканчивается, но нам не на что жаловаться

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал слова немца Александра Зверева о длительности теннисного сезона. 21-летний теннисист пожаловался, что ни в одном другом виде спорта сезон не длится 11 месяцев.



«По большому счёту, наш сезон не заканчивается вообще. После Итогового чемпионата ATP смогу позволить себе только неделю отдыха, после чего снова приступлю к тренировкам. Межсезонье – тот период, когда можно улучшать свою игру, поэтому нужно подойти к этому со всей серьёзностью.



Впрочем, не вижу причин для жалоб. Благодаря теннису у нас отличная жизнь, и лучше она могла бы стать, только если бы в году было 13 месяцев», – цитирует Тима Sport360.



Ранее мнение по этому поводу высказал двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.

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