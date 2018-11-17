Сегодня, 17 ноября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и представитель Германии Александр Зверев. Начало запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 3-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Зверев в Лондоне.
На Итоговом чемпионате 2018 года Федерер одержал две победы и потерпел одно поражение. 21-летний немец прошёл групповой этап с аналогичным результатом.
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — А. Зверев на Итоговом чемпионате ATP