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Южный на церемонии «Русский Кубок» получил награду «За вклад в развитие тенниса»

Южный на церемонии «Русский Кубок» получил награду «За вклад в развитие тенниса»
Теннис / ATP

На церемонии вручения премии «Русский Кубок» награду «За вклад в развитие тенниса» получил россиянин Михаил Южный, завершивший карьеру в 2018 году. Его наставник Борис Собкин победил в номинации «Тренер на все времена», передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ранее стало известно, что Карен Хачанов стал обладателем премии «Русский Кубок» в номинации «Теннисист года в России».

Сегодня, 19 ноября, в отеле «Рэдиссон Славянская» проходит юбилейная, 25-я церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок». В различных номинациях отмечают спортсменов, тренеров, менеджеров и всех заслуженных деятелей, причастных к теннису. Впервые церемония состоялась в 1994 году.

Наибольшее количество Кубков завоевал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев (11).

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