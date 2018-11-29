Хьюитт: у Кирьоса ещё есть время, но оно очень быстро уходит

Экс первая ракетка мира из Австралии Ллейтон Хьюитт посоветовал соотечественнику Нику Кирьосу взять пример с немца Александра Зверева.



«У Ника по-прежнему есть время, но оно очень быстро уходит – появляется всё больше новых талантливых теннисистов. Ещё два года назад Кирьос был перспективнее Саши Зверева, но именно немец сделал всё правильно. С первых его дней в туре я видел высочайший уровень профессионализма. Именно он и помог ему достичь успехов.



У Кирьоса есть большой талант, который предоставляет ему множество возможностей. Ему нужно понять, как его использовать, составить грамотный график на сезон и сконцентрироваться на улучшении конкретных деталей», – цитирует Хьюитта Ubi Tennis.

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