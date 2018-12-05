Курье: Джокович способен пойти по стопам Федерера и побеждать до 36 лет

Экс первая ракетка мира, бывший капитан сборной США в Кубке Дэвиса Джим Курье считает, что сербу Новаку Джоковичу по силам играть на высоком уровне до 36 лет.



«Думаю, что Новак вплоть до 36 лет может играть на высочайшем уровне – так же, как и Федерер. Сербу нужно пристально следить за своим здоровьем и всё будет в его руках.



Мы не должны забывать ни на минуту, в каком возрасте Федерер демонстрирует результаты. Это свидетельствует о невероятном таланте и трудолюбии», – цитирует Курье Tennis World USA.



37-летний Роджер Федерер – самый возрастной представитель теннисистов из топ-100 мирового рейтинга. В данный момент швейцарец является третьей ракеткой мира. Открытый чемпионат Австралии — 2018 Федерер выиграл в возрасте 36 лет.

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