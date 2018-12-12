Директор турнира в Марселе сравнил Роджера Федерера с Тайгером Вудсом

Директор турнира в Марселе Жан-Франсуа Кожоль предположил, какое влияние в туре оказывает швейцарец Роджер Федерер.

«На это можно посмотреть с двух сторон. Оказывает ли Федерер влияние на теннис или теннис сделал его таким, каким он является сейчас? Он чем-то похож на Тайгера Вудса в гольфе. Разве Роджер не подверг всю систему риску, сосредоточившись на своих интересах? Я отвечу положительно, но во многом благодаря ему множество людей интересуется теннисом», — заявил Кожоль в интервью WeLoveTennis.

Ранее французский теннисист Жюльен Беннето обвинил 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» в том, что он пользуется привилегиями, когда на турнирах составляется расписание матчей.

Сейчас Федерер занимает третье место в рейтинге ATP.