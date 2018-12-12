Дель Потро возобновил тренировки после трещины в коленной чашечке

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро провёл первую тренировку после перенесённой два месяца назад трещины в коленной чашечке.



«Хуан-Мартин вернулся из отпуска и уже провёл несколько тренировок. Врачи очень довольны прогрессом Хуан-Мартина. Он уже провёл два занятия в спортзале и бассейне», – заявил агент аргентинца Хорхе Виале в своём «твиттере».



Напомним, что дель Потро получил травму в матче третьего круга на турнире в Шанхае против хорвата Борны Чорича. Аргентинец был вынужден отказаться от продолжения борьбы. Повреждение вынудило его пропустить концовку сезона, в том числе Итоговый чемпионат в Лондоне, куда он квалифицировался ранее.

В данный момент Хуан-Мартин занимает пятую строчку в рейтинге ATP.

Дель Потро за 4 года лишь раз проиграл подачу, ведя по ходу гейма 40:0