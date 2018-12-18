М. Риос: отправил Федереру благодарственное письмо за его слова в мой адрес

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос отреагировал на хвалебные слова швейцарца Роджера Федерера. Ранее 37-летний теннисист заявил, что хотел бы больше матчей сыграть против Риоса, который является одним из его любимейших теннисистов.



«Тот факт, что Федерер заявляет, что я был одним из его любимых игроков, очень льстит мне. Я благодарен ему за эти слова. У нас всегда были хорошие отношения с Роджером — для меня он лучший теннисист в истории. Здорово, что он говорит обо мне в таком ключе. Я даже отправил ему благодарственное письмо», – цитирует Риоса Tennis World USA.



На протяжении карьеры Федерер встречался с Риосом дважды и в обоих матчах победил. Ранее Риос заявлял о своём уважении к Роджеру, однако отмечал, что тот ведёт себя на корте как женщина.

Риос: Федерер – лучший в истории