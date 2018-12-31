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Контавейт разгромила Суарес-Наварро в первом круге турнира в Брисбене

Контавейт разгромила Суарес-Наварро в первом круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Брисбене (Австралия). На старте соревнований она разгромила представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Контавейт 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Контавейт поспорит с либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с чешкой Петрой Квитовой, посеянной под четвёртым номером.

Брисбен. Женщины. Первый круг
Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — Присцилла Хон (Австралия, WC) — 1:6, 6:3, 6:4.

Турнир завершится 6 января.

31 декабря 2018 года, понедельник. 12:30 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
Эстония
6:0
6:3
 
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
Испания
31 декабря 2018 года, понедельник. 10:00 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Хэрриет Дарт
Хэрриет Дарт
Великобритания
1:6
6:3
6:4
Присцилла Хон
Присцилла Хон
Австралия
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