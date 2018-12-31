Соболенко одолела Марию на турнире в Шэньчжэне, отыгравшись с 3:6, 0:3

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под первым номером, пробилась во второй круг, в трёх партиях одолев представительницу Германии Татьяну Марию со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Соболенко 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка. По ходу встречи Арина уступала со счётом 3:6, 0:3.
За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 тыс. Соболенко поспорит с россиянкой Екатериной Александровой.
Действующей победительницей этого турнира является первая ракетка мира румынка Симона Халеп.
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