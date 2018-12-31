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Миллман победил Сандгрена на турнире в Брисбене, выиграв третий сет 6:0

Миллман победил Сандгрена на турнире в Брисбене, выиграв третий сет 6:0
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джон Миллман вышел во второй круг турнира в Брисбене (Австралия), в трёх партиях обыграв представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

Миллман 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 Миллман поспорит с болгарином Григором Димитровым, посеянным под шестым номером.

Брисбен. Мужчины. Первый круг
Ясутака Утияма (Япония, Q) — Уго Умбер (Франция, Q) — 6:4, 7:6 (8:6).

Действующим победителем этого турнира является австралиец Ник Кирьос.

31 декабря 2018 года, понедельник. 12:00 МСК
Брисбен (м). 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
Джон Миллман
Австралия
8
7:6
6
6
6:7
8
6:0
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
США
31 декабря 2018 года, понедельник. 13:00 МСК
Брисбен (м). 1-й круг
Матч окончен
Ясутака Утияма
Ясутака Утияма
Япония
6:4
8
7:6
6
 
Уго Умбер
Уго Умбер
Франция
Димитров вышел во второй круг турнира в Брисбене
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