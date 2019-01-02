Панова и Зигемунд снялись с турнира в Окленде в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и представительница Германии Лаура Зигемунд снялись с турнира в Окленде (Новая Зеландия) в парном разряде. В четвертьфинале они должны были сыграть с канадкой Эжени Бушар и американкой Софьей Кенин.

За выход в финал соревнований Бушар и Кенин поспорят либо с парой Тимя Бабош (Венгрия)/Юлия Гёргес (Германия), либо с победительницами противостояния Хань Синьюнь (Китай)/Дария Юрак (Хорватия, 4) — Дезире Кравчик (США)/Бибиан Схофс (Нидерланды).

Ранее Зигемунд в первом круге турнира в Окленде в одиночном разряде в двух партиях проиграла лидеру посева датчанке Каролине Возняцки со счётом 3:6, 2:6. Лаура попала в основную сетку соревнований в статусе «лаки-лузера».

Возняцки стартовала на турнире в Окленде с победы над Зигемунд