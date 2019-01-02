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Возняцки: это была не самая красивая игра в моём исполнении

Возняцки: это была не самая красивая игра в моём исполнении
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала победу со счётом 6:3, 6:2 в матче первого круга турнира в Окленде с немкой Лаурой Зигемунд.

«Это не самая красивая игра в моём исполнении. Я просто старалась найти свой ритм. Зигемунд не даёт возможности сделать это, так что я всё время пыталась. Я хорошо работаю на тренировках. Надеюсь, с каждым матчем буду играть всё лучше.

Никогда не жду многого от первого матча года, потому что ощущается скованность, поскольку ещё в поиске лучшей формы. Могу ожидать, что буду бороться и стараться изо всех сил. Думаю, сегодня могу найти немало положительных моментов. Временами я отлично подавала и меняла темп игры. Надеюсь, завтра будет лучше", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Возняцки поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску.

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