Бертенс: у меня остались не очень хорошие воспоминания о прошлой встрече с Барти

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сиднее (Австралия) под седьмым номером, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 6:2.

«Думаю, я провела отличный матч. Очень рада выходу в полуфинал. Мне всегда нравится проводить много матчей, чтобы набрать ритм. Перед столь большим турниром, как Australian Open, я рада любому поединку», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

За выход в финал Кики поспорит с австралийкой Эшли Барти. Они встречались в прошлом году на турнире в Монреале. Победу одержала Эшли со счётом 6:3, 6:1.



«У меня остались не очень хорошие воспоминания о нашей прошлой встрече с Барти. Но Эшли — прекрасная теннисистка. Противостоять ей нелегко. В Монреале я не показала своей лучшей игры. Очень хочется завтра сыграть хорошо.

Барти часто использует резаные удары и выбивает соперниц с ритма. Ты посылаешь мяч под форхенд и получаешь мощный ответ. С мячом она может делать многое. В матче с ней нужно играть по-настоящему хорошо, агрессивно, но не перебарщивать. Нужно не терять концентрации в розыгрышах. Завтра нужно будет играть именно так", — сказала Бертенс.

Бертенс победила Путинцеву в четвертьфинале турнира в Сиднее