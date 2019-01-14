Хачанов обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг Australian Open

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Хачанова 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.
Следующим соперником 10-й ракетки турнира станет победитель пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).
Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.
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