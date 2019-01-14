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Хачанов обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг Australian Open

Хачанов обыграл Гоёвчика и вышел во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Первая ракетка России Карен Хачанов (10) успешно преодолел первый раунд Открытого чемпионата Австралии, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Петера Гоёвчика — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. На счету Хачанова 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. Гоёвчик отметился 6 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 2 реализованными брейками из 3.

Следующим соперником 10-й ракетки турнира станет победитель пары Йосихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

14 января 2019 года, понедельник. 07:15 МСК
Australian Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
Петер Гоёвчик
Германия
6:3
3:6
4:6
3:6
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
Россия
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