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Суарес-Наварро вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Суарес-Наварро вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 23-м номером, вышла во второй круг, обыграв француженку Клару Бюрель, получившую «уйалд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Карла дважды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 29 виннеров и 39 неточностей.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с победительницей поединка Саманта Стосур (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина).

Australian Open. Женщины. Первый круг
Бьянка Андрееску (Канада, Q) — Уитни Осуйве (США, WC) — 7:6 (7:1), 6:7 (0:7), 6:3.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

15 января 2019 года, вторник. 07:45 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
Карла Суарес-Наварро
23
Испания
7:5
6:2
 
Клара Бюрель
Клара Бюрель
Франция
15 января 2019 года, вторник. 06:00 МСК
Australian Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
106
Канада
7
7:6
1
6:7
6:3
Уитни Осуйве
Уитни Осуйве
198
США
День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019
Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.
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