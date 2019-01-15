Суарес-Наварро вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 23-м номером, вышла во второй круг, обыграв француженку Клару Бюрель, получившую «уйалд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Карла дважды подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 29 виннеров и 39 неточностей.

За выход в третий круг Суарес-Наварро поспорит с победительницей поединка Саманта Стосур (Австралия) — Даяна Ястремская (Украина).

Australian Open. Женщины. Первый круг

Бьянка Андрееску (Канада, Q) — Уитни Осуйве (США, WC) — 7:6 (7:1), 6:7 (0:7), 6:3.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.