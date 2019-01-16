Барти: я очень рада тому, как начала 2019 год

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над китаянкой Ван Яфань во втором круге Australian Open со счётом 6:2, 6:3.

«Здорово, что мне удаётся набирать ход в турнире. Сегодня я выиграла достаточно чисто за исключением пары геймов, где сыграла пассивно. Я очень рада тому, как начала 2019 год. Я говорю не только о выступлении в Мельбурне, но и о Перте и Сиднее. Старт сезона вышел отличным.

Я прекрасно себя чувствую сейчас. Конечно, победа в двух сетах придаёт уверенности. Хорошо, что я стартовала с двух чистых побед. Теперь жду матча в паре и следующих игр в одиночном разряде", — цитирует Барти официальный сайт турнира.

В третьем круге Эшли сыграет с Марией Саккари из Греции.

«Мария — моя хорошая подруга. У нас прекрасные отношения. Мы пару раз играли друг с другом. Она отлично двигается на корте и является настоящим бойцом. Уверена, что мне будет нелегко», — сказала Барти.

Барти вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Саккари