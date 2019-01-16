Димитров обыграл Куэваса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Болгарский теннисист Григор Димитров (20) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. На счету Димитрова 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 11. Куэвас отметился 15 подачами навылет, 8 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3.



Следующим соперником Димитрова станет представитель Италии Томас Фаббьяно, который ранее обыграл Райлли Опелку из США, выполнив на 65 эйсов меньше соперника.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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