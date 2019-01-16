Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Димитров обыграл Куэваса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Димитров обыграл Куэваса и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Болгарский теннисист Григор Димитров (20) в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии в четырёх партиях обыграл представителя Уругвая Пабло Куэваса — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. На счету Димитрова 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 11. Куэвас отметился 15 подачами навылет, 8 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 3.

Следующим соперником Димитрова станет представитель Италии Томас Фаббьяно, который ранее обыграл Райлли Опелку из США, выполнив на 65 эйсов меньше соперника.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

16 января 2019 года, среда. 10:40 МСК
Australian Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Григор Димитров
Григор Димитров
21
Болгария
6:3
6:7
6:3
7:5
 
Пабло Куэвас
Пабло Куэвас
94
Уругвай
10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
Шарапова заждалась выхода на корт, Хачанов и Соболенко матчи уже выиграли. LIVE!
В третий день в Мельбурне свои матчи проведут Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко, Павлюченкова и другие.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент