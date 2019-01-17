Хьюитт: Кирьос в сборной Австралии? Мы поддерживаем контакты

Капитан сборной Австралии по теннису на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт прокомментировал слова австралийского теннисиста Бернарда Томича. Ранее Томич обвинил Хьюитта в фаворитизме и заявил, что капитана сборной также недолюблюивают австралийцы Танаси Коккинакис и Ник Кирьос. Сам Кирьос выкладывал в «Инстаграме» опрос, связанный с Хьюиттом, намекающий на фаворитизм легендарного игрока. Впрочем, вскоре Ник удалил провокационный пост.

«Я разговаривал с Ником. И мы продолжаем поддерживать коммуникацию. Но у сборной есть стандарты, которым нужно соответствовать. Мы хотим, чтобы наши игроки были приверженцами спорта, активно работали и хотели выступать за сборную Австралии», — приводит слова Хьюитта Metro.

Ранее Хьюитт заявил, что Томич шантажировал его и угрожал его семье. Также Хьюитт назвал Томича «клоуном».

Хьюитт: Томич шантажировал меня и угрожал моей семье