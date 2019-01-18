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Селиваненко: победой над Возняцки Шарапова показала, что способна обыграть любую

Селиваненко: победой над Возняцки Шарапова показала, что способна обыграть любую
Теннис / Australian Open 2019

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии Каролиной Возняцки.

«Это была игра достойных соперников. Встреча смотрелась на одном дыхании и доставила удовольствие всем любителям тенниса. Для Шараповой это была принципиально важная победа, которая должна придать Маше уверенности. Она сыграла без провалов, в свою игру.

В первом сете Шарапова вернулась в игру. Во втором тоже, но недотянула. В решающем сете была равная игра. Определяющим моментом стал розыгрыш, когда россиянка несколько раз сыграла наотмашь. Маша показала, что способна обыгрывать любую соперницу. Были моменты, когда она в началах сетов отпускала, но это было в пределах допустимого.

Следующий матч против местной девочки, которая сейчас на подъёме, будет сложным. Машу любят везде и всегда, но спортсмены в своей стране всегда имеют дополнительную поддержку. Впрочем, Шарапова привыкла, ведь они играют во всех частях света, так что это не будет иметь решающего значения», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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