Мугуруса: это был нелёгкий день для меня

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 1:6.

«Это был очень трудный матч. Я этого и ожидала. В матче с Плишковой игра идёт очень интенсивно. Она вынуждает тебя бороться за каждый мяч. Мне было нелегко из-за жары. Но Каролина играла прекрасно. Она находила свои удары и отлично подавала в важные моменты. Это был нелёгкий день для меня», — приводит слова Мугурусы официальный сайт соревнований в Мельбурне.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Плишкова поспорит с американкой Сереной Уильямс. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Кар. Плишкова отдала всего 4 гейма Мугурусе в 1/8 финала Australian Open