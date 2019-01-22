Квитова: у Коллинз не так много опыта, но она ничего не боится

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу над австралийкой Эшли Барти в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:1, 6:4.

«Я отлично подавала, первой сделала брейк и потом уверенно вела в счёте. Во втором сете Эшли вернулась в игру и не делала подарков на корте. Мне пришлось бороться до конца. У Барти прекрасный резаный удар с бэкхенда, она старается действовать разнообразно, поэтому мне нужно было выполнять мощные удары, не давая ей играть в свой теннис», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.

В полуфинале Петра сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

«У неё не так много опыта, но, с другой стороны, Коллинз ничего не боится и играет агрессивно. Я помню нашу игру в Брисбене. Поединок состоял из взлётов и падений. Она подавала на матч. В этот раз мне нужно сыграть лучше», — сказала Квитова.

Квитова победила Барти и сыграет с Коллинз в полуфинале Australian Open