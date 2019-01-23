Медведев: мне очень нравится новый формат Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от очередного розыгрыша Кубка Дэвиса, который будет проходить с использованием нового формата. Медведев признался, что ему понравился новый формат. Россияне 1 и 2 февраля сыграют со сборной Швейцарии.

«Мне очень нравится новый формат, с нетерпением жду начало турнира. Мы должны доказать, что является фаворитами. Нужно выиграть матч, как можно быстрее. Играть на Кубке Дэвиса всегда бывает сложно. Мы уже видели это. Но мы приложим все усилия и постараемся показать себя.

Многое зависит и от болельщиков. Когда мы играли в 2017 году с Венгрией, у соперника было немного болельщиков. Но они очень здорово поддерживали свою команду. Нам не нравился такой шум, но болельщики были отличными. Вообще, мне нравится атмосфера на Кубке Дэвиса. Когда я дебютировал на этом турнире в матче с Сербией, на трибунах было 4 тыс. человек. Было здорово, мне понравилось», — цитирует Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.