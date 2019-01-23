Кафельников: с введением в Зал славы тенниса закончилась моя теннисная глава

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал введение в Зал теннисной славы. Официальная церемония состоится в Нью-Порте (США) 20 июля 2019 года. Кроме него, в клуб будут введены Ли На и Мари Пьерс.

«Теперь можно сказать, что глава под названием «Евгений Кафельников — теннисист» наконец закончена. В этой истории не хватало только места в Зале славы. И теперь я очень благодарен комитету Зала славы за то, что поставили меня в один ряд с легендами тенниса. Естественно, это для меня много значит», — сказал бывший теннисист.

Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, последний на данный момент автор победного дубля на «Шлеме» (выиграл «Ролан Гаррос»-1996 в одиночном и парном разрядах), олимпийский чемпион 2000 года и обладатель Кубка Дэвиса — 2002 в составе сборной России.