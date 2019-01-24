Сегодня, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится полуфинальный матч, в котором сыграют представительница Чехии Каролина Плишкова, посеянная под седьмым номером, и японка Наоми Осака (4). Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 2-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кар. Плишкова — Осака на Australian Open.



Победительница этого поединка в финале соревнований в Мельбурне поспорит либо с чешкой Петрой Квитовой (8), либо с американкой Даниэль Коллинз.



Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января. В 2018 году победительницей Australian Open стала датчанка Каролина Возняцки.