Шуай — о победе на Australian Open: сегодня моя мечта стала реальностью

Австралийка Саманта Стосур и теннисистка из Китая Чжан Шуай прокомментировали свою победу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии. В двух партиях они оказались сильнее француженки Кристины Младенович и Тими Бабош из Венгрии — 6:3, 6:4.



«Мы дружим с Шуай, и я думаю, что это действительно заметно, когда мы находимся на корте. Мы поддерживаем друг друга, несмотря ни на что. Мы выигрываем очко, мы проигрываем очко, выигрываем матч, проигрываем матч, не имеет значения — мы всегда рядом.



Шуай, большое спасибо. Всегда приятно быть рядом с тобой на корте», — цитирует Стосур официальный сайт соревнований.



«Удивительный турнир для меня — сегодня моя мечта стала реальностью», — сказала Чжан Шуай.

Стосур и Чжан Шуай победили действующих чемпионок в финале Australian Open