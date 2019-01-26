Квитова: Осака полностью заслужила быть первой ракеткой мира

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала поражение в финальном матче Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях она уступила 21-летней японке Наоми Осаке — 6:7 (2:7), 7:5, 4:6.



«Это невероятно. Не верится, что я снова играла в финале. Великолепный матч, хочу поздравить Наоми и всю её команду. Она очень хорошо играла и полностью заслужила быть первой ракеткой мира.



Великолепный турнир. Хочу поблагодарить семью и всех болельщиков, всех, кто помогал мне, и всех, кто приложил руку к проведению турнира. Но больше всего хочу поблагодарить своего врача — человека, благодаря которому я снова смогла держать ракетку в руках, он всегда был рядом», — заявила Квитова во время церемонии награждения.

Напомним, в ближайший понедельник Осака станет первой ракеткой мира. Квитова — на второй строчке рейтинга WTA.

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