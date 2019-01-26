Видеообзор победы Осаки над Квитовой в финале Australian Open

Представляем видеообзор финального матча женской сетки Открытого чемпионата Австралии, в котором 21-летняя японка Наоми Осака в трёх партиях обыграл Петру Квитову из Чехии — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. На счету Осаки 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14. 28-летняя Квитова отметилась 5 подачами навылет, 4 двойными ошибками и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10.



Наоми Осака стала первой теннисисткой за последние 18 лет, кому удалось вслед за дебютной победой на турнире «Большого шлема» выиграть и следовавший за ним второй мэйджор. Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2018 японка обыграла Серену Уильямс.

Кроме того, в ближайший понедельник, 28 января Наоми возглавит рейтинг WTA. Впервые мировой теннисный рейтинг возглавит спортсмен из Азии.

Наоми Осака обыграла Петру Квитову и стала победительницей Australian Open