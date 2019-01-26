Петкович одолела Дьяченко и сразится с Вихлянцевой на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй раунд квалификации турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В стартовом матче Дьяченко в трёх сетах уступила четвёртой сеяной в отборочных соревнованиях, немке Андреа Петкович, со счётом 2:6, 6:2, 3:6. Дьяченко дважды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Петкович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 7 реализованных брейков.

Во втором раунде квалификации Петкович встретится с россиянкой Натальей Вихлянцевой, которая нанесла поражение соотечественнице, Дарье Мишиной, – 6:1, 6:2.

В другом матче россиянка Оксана Селихметьева в трёх сетах уступила польке Магдалене Фрех — 6:4, 4:6, 5:7.