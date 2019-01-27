Кто станет чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy?

Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка основной сетки турнира St.Petersburg Ladies Trophy 2019, который продлится до 3 февраля.

Первый номер посева получила Петра Квитова из Чехии, второй — Кики Бертенс (Нидерланды), третий — россиянка Дарья Касаткина, четвёртый — представительница Беларуси Арина Соболенко. Эти теннисистки вступят в борьбу со второго раунда. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мария Шарапова в первом круге сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Кто станет победителем St.Petersburg Ladies Trophy в этом сезоне?

Квитова является действующей чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге. В прошлогоднем финале она переиграла Кристину Младенович из Франции.



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В основной сетке St.Petersburg Ladies Trophy произошли изменения