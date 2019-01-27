Гаврилова — об игре в паре с Азаренко: мама рада, Вика у неё любимая теннисистка

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова рассказала о сотрудничестве с белоруской Викторией Азаренко. Они вместе сыграют на парном турнире в Санкт-Петербурге.

«Моя пара с Викторией Азаренко образовалась случайно. Я писала сообщение, чтобы договориться о тренировке. И когда я её спросила про пару, она сказала: «Да». Моя мама очень рада, Вика у неё любимая теннисистка. После меня, конечно.

Про перепады температур после Австралии. Я вчера сравнивала самую жаркую погоду и самую холодную по всему миру. Оказалось, что жарче всего было в Австралии, а холоднее – в России», — передаёт слова Гавриловой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.