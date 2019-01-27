Вихлянцева: в матче с Петкович сначала был стресс, но всё сложилось хорошо

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу во втором круге квалификации турнира в Санкт-Петербурге. Соперницей Вихлянцевой была немка Андреа Петкович. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

«Андреа очень хорошо начала, у неё выходили и подачи, и удары, а я допускала много ошибок, «вкатывалась» в игру. Но у меня в итоге получилось, и я стала показывать свою игру, свои удары, и удалось подачу наладить потихонечку. Ну конечно тяжело. Потом опять при счёте 3/3 я проиграла свою подачу, было тяжеловато, но всё равно потом смогла вернуть всё это и продолжить.

Я понимала, что Андреа – очень хороший соперник, она очень здорово играет, борется до последнего. У меня был тяжелейший матч против неё в Хертогенбоше, поэтому я ожидала, что будет тяжело. Сначала немного был стресс, но потом всё сложилось хорошо», — приводит слова Вихлянцевой пресс-служба турнира.