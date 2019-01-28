Сегодня, 28 января, состоится матч первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy, в котором сыграют представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Мария Шарапова. Начало поединка запланировано на 17:00 мск.
По личным встречам впереди Шарапова — 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Шарапова в Санкт-Петербурге.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.
Шарапова провела тренировку и сводила бойфренда в театр
28 января стартует St.Petersburg Ladies Trophy, и главное внимание будет приковано к поединку дебютантки турнира – Марии Шараповой.