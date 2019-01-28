Тарпищев: за сборную России на Кубке Дэвиса может сыграть внук актёра Жжёнова

Президент Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев рассказал о формировании состава сборной на матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса со сборной Швейцарии, который будет проходить 1 и 2 февраля в Биле (Швейцария).

«В Биле выступят лидеры команды Карен Хачанов и Даниил Медведев, они сейчас в хорошей форме. Помимо них заявлены Андрей Рублёв, Евгений Донской и подающий большие надежды 14-летний Константин Жжёнов, внук великого актера Георгия Жжёнова. За Швейцарию не сыграет шестая ракетка мира Роджер Федерер, но это не означает, что матч будет лёгким. Корт в Биле расположен на высоте 800 метров над уровнем моря – к таким условиям надо адаптироваться», — приводит слова Тарпищева пресс-служба Олимпийского комитета России.