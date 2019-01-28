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Касаткина: в матче Шарапова — Гаврилова не буду болеть ни за кого

Касаткина: в матче Шарапова — Гаврилова не буду болеть ни за кого
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от старта турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Первой соперницей Касаткиной станет победитель матча Мария Шарапова (Россия) — Дарья Гаврилова (Австралия).

«В матче Шараповой и Гавриловой не буду ни за кого болеть, это мои соперницы. Это два абсолютно разных игрока, разные стили игры, и после матча я буду делать выводы, как и с кем играть.

Сейчас чувствую себя намного лучше, чем перед началом австралийской серии. Наверное, далеко от дома играть тяжело. Хоть я и не из Санкт-Петербурга, но приятно играть в России», — передаёт слова Касаткиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Касаткина преодолеет первый круг соревнований на bye.

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