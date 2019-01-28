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Шарапова дебютировала на турнире в Санкт-Петербурге с победы над Гавриловой

Шарапова дебютировала на турнире в Санкт-Петербурге с победы над Гавриловой
Теннис / WTA

Россиянка Мария Шарапова успешно преодолела первый круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy. На старте соревнований 31-летняя теннисистка в двух сетах выиграла у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Пятикратная победительница ТБШ выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Её визави ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Шарапова в Санкт-Петербурге.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.

28 января 2019 года, понедельник. 17:10 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
46
Австралия
0:6
4:6
 
Мария Шарапова
Мария Шарапова
29
Россия
Шарапова провела тренировку и сводила бойфренда в театр
28 января стартует St.Petersburg Ladies Trophy, и главное внимание будет приковано к поединку дебютантки турнира – Марии Шараповой.
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