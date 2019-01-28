Шарапова дебютировала на турнире в Санкт-Петербурге с победы над Гавриловой

Россиянка Мария Шарапова успешно преодолела первый круг турнира St. Petersburg Ladies Trophy. На старте соревнований 31-летняя теннисистка в двух сетах выиграла у представительницы Австралии Дарьи Гавриловой со счётом 6:0, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Пятикратная победительница ТБШ выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. Её визави ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с соотечественницей Дарьей Касаткиной, посеянной под третьим номером.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Гаврилова — Шарапова в Санкт-Петербурге.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является чешка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего розыгрыша разгромила представительницу Франции Кристину Младенович со счётом 6:1, 6:2.