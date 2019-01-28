Звонарёва: победа в Санкт-Петербурге в 2018 году была очень хорошей мотивацией

Россиянка Вера Звонарёва заявила, что победа в парном турнире St. Petersburg Ladies Trophy в 2018 году вместе со швейцаркой Тимей Бачински стала тем моментом, после которого она снова поверила в себя.

«Было важно выиграть титул такого уровня, причём неважно, в одиночке или паре. Тогда и в одиночке я играла на приличном уровне, прошла первый круг, навязала борьбу Елене Остапенко. В паре с Тимей Бачински у нас многое получалось, и итоговый успех был очень хорошим мотивирующим фактором. Я поняла, что если хочу добиться каких-то результатов в этой части карьеры, то мне нужно больше времени уделять тренировкам, прибавить в плане физики и уровня тенниса. Ещё моей задачей было выйти на тот объём работы, который я проделывала до рождения ребёнка», — сказала Звонарёва в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Мухтару Марданову.